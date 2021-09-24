Шарапова назвала причину ненависти со стороны Серены Уильямс

Шарапова рассказала, что видела слезы Серены Уильямс, после чего та ее возненавидела

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему ее ненавидит американка Серена Уильямс. Причина описывается в автобиографии россиянки, цитату из которой опубликовал «Чемпионат.com».

Она вспомнила, что застала рыдающую соперницу в раздевалке после финала Уимблдона в 2004 году. «Она знала, что я слышала ее. Думаю, она ненавидела меня за то, что я увидела ее в самый неподходящий момент», — написала Шарапова.

Финальный поединок на Уимблдоне в 2004 году завершился в пользу Шараповой, которая обыграла Уильямс со счетом 6:1, 6:4. Это был первый титул на турнирах «Большого шлема» для россиянки.

Всего Уильямс провела 23 встречи с Шараповой, в 20 из них победу одержала американка. Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, американка продолжает выступать на профессиональном уровне.