Папарацци засняли Марию Шарапову в бикини

Теннисистку Марию Шарапову видели в компании Александра Гилкса на яхте

Снимки российской теннисистки Марии Шараповой на отдыхе попали в британский таблоид The Sun. Фото доступны на сайте издания.

Папарацци обратили внимание на 34-летнюю россиянку, которая отдыхает на яхте. На фото Шарапова в черном бикини. Как отмечается в заметке The Sun, россиянка находится в Италии, куда прибыла ради посещения Венецианского кинофестиваля, который продлится до 11 сентября.

Шарапова проводит время в компании своего жениха британского бизнесмена Александра Гилкса. Россиянка завершила выступления в 2020-м.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она становилась первой ракеткой мира. В разные года россиянка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.