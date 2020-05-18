Шарапову застали за осмотром владения соседей

Российскую теннисистку Марию Шарапову застали в момент осмотра участка земли, расположенного по соседству с ее домом в Калифорнии. По информации Super.ru, спортсменка планирует расширить свое имение в районе пляжа Манхэттен-Бич в Лос-Анджелесе.

Папарацци сфотографировали теннисистку, когда она со своим бойфрендом, британским миллионером Александром Гилксом, изучала владение соседей. Земля была продана в 2018 году за шесть миллионов долларов. Ранее на ней стоял дом, но его снесли. В настоящее время рабочие выравнивают участок бульдозерами.

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Журналисты предполагают, что землю, возможно, используют для расширения имения Шараповой. Не исключено также, что участок приобрел кто-то другой, собирающийся поселиться по соседству со знаменитостью.

В минувшем апреле Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками во время карантина по коронавирусу. Она попросила Instagram-подписчиков задавать ей вопросы, рассказывать о жизни или присылать рецепты, а также пообещала отвечать на СМС-сообщения. Затем теннисистка пояснила, что пока может ответить только американским и канадским абонентам.

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