Шараповой предрекли политическую карьеру

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предрек российской теннисистке Марии Шараповой политическую карьеру после ухода из спорта. Его слова приводит ТАСС.

Свищев посчитал, что Шарапова могла бы стать спортивным атташе или послом. По его мнению, россиянка долгое время живет в США и могла бы стать укрепляющим звеном между странами. «Ее уважают во всем мире, она очень хорошо разбирается в спортивном бизнесе», — отметил депутат.

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Ранее 26 февраля Шарапова объявила об уходе из спорта. 32-летняя теннисистка заявила, что устала бороться с травмами и хочет больше времени проводить с семьей.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные года спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м она завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

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