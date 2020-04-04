Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с болельщиками

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram свой номер телефона для общения с болельщиками во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Шарапова попросила подписчиков задавать ей вопросы, рассказывать о жизни или присылать рецепты. Она пообещала отвечать на SMS. Затем теннисистка пояснила, что пока может ответить только американским и канадским абонентам, но сообщит, когда сможет пообщаться с болельщиками из других стран.

В феврале этого года Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. 32-летняя россиянка заявила, что устала от травм и планирует проводить больше времени с семьей. Последним турниром для нее стал Australian Open-2020. Шарапова покинула его в первом круге.

За свою карьеру Шарапова выиграла 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2005 году она становилась первой ракеткой мира. В 2012-м россиянка завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

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