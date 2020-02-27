Оценены заработки Шараповой за всю карьеру

Журнал Forbes оценил заработки российской теннисистки Марии Шараповой за годы профессиональных выступлений. Как утверждается в материале издания, она стала самой высокооплачиваемой российской спортсменкой 2010-х.

По оценке экспертов Forbes, Шарапова заработала 197,8 миллиона долларов. Это сумма включает в себя доходы от рекламных контрактов и от участия в теннисных турнирах. Налоги, выплаты агентам, а также доход от бизнеса Шараповой не учитывались.

26 февраля стало известно, что 32-летняя Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Россиянка устала от травм и планирует проводить больше времени с семьей.

Последним для нее турниром стал Australian Open-2020. Шарапова покинула его в первом круге. В 2019-м она пропустила несколько месяцев из-за травм.

Шарапова выиграла 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2005 году она становилась первой ракеткой мира. В 2012-м россиянка завоевала серебро на Играх в Лондоне.

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