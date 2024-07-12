Восточный получил стеллажи для «Ангары»

«Роскосмос»: Восточный получил стеллажи для хранения комплектов блоков «Ангары»

Космодром Восточный получил новые стеллажи, которые позволят хранить несколько комплектов блоков ракет-носителей семейства «Ангара». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Собранный стеллаж находится в складе блоков, который предназначен для приема, распаковки и хранения составных частей ракет-носителей, а также другого вспомогательного оборудования. (...) Такое инженерное решение позволяет одновременно хранить несколько комплектов составных частей не только "Союзов", но теперь и "Ангары"», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что ранее подобные стеллажи использовали для хранения частей ракет «Союз». Там добавили, что трехъярусное разборное сооружение — это ноу-хау Восточного. На других космодромах подобных решений нет.

В апреле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что летные испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5В» — носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК — начнутся в 2030 году и завершатся в 2035-м.

В том же месяце стало известно, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» успешно провело первые контрольно-технологические испытания двигателя РД-191М, который предназначен для «Ангары-А5М».