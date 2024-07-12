Жирков назвал частоту употребления пива

Юрий Жирков заявил, что пьет пиво каждый день

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал частоту, с которой он употребляет пиво. Его слова приводит «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, он пьет пенный напиток каждый день. «Ем все. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей в Медиалиге», — добавил Жирков.

В мае прошлого года бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов рассказал о популярном заблуждении насчет пользы пива для восстановления спортсменов. По его словам, для этих целей лучше подходит сладкая вода.

Жирков объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года. Его последним клубом были «Химки». Ранее он также выступал за «Зенит», ЦСКА, английский «Челси», «Анжи» и «Динамо».