Чемпион мира по боксу описал рождение в России фразой «я выходец из сраного детского дома»

Боксер Андрей Михайлович о рождении в России: я выходец из детского дома

Непобежденный новозеландский боксер, чемпион мира Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе Андрей Михайлович высказался о своем российском происхождении. Его слова приводит Stuff.

«Я — выходец из сраного детского дома у черта на куличках», — описал свое рождение спортсмен. Он назвал историю своей жизни сумасшедшей, так как после первых лет жизни в приюте он смог стать профессиональным спортсменом и завоевать титул чемпиона мира.

Михайлович родился в Санкт-Петербурге в 1997 году и был усыновлен семьей из Новой Зеландии в возрасте 18 месяцев. Он провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу.

Ранее Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал о сложностях в организации боя с участием сына Тима в России. По словам спортсмена, это очень сложно, также он отметил, что в Австралии телекомпании платят организаторам поединков, чего нет в России.