Стала известна личность белгородского дезертира

RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села Юськасы

Устроивший стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области контрактник оказался выходцем из Чувашии. Об этом сообщает RT.

По информации телеканала, стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области устроил военнослужащий Алексей Журавлев. Мужчина 1995 года рождения проходил службу в рядах ВС РФ по контракту. Он оказался выходцем из чувашского села Юськасы.

В медиа сообщили, что Журавлев с братом покинул родное село около 20 лет назад. Близкие родственники оставили дом с участком, который они пытались продать под снос на протяжении четырех лет за 200 тысяч рублей.

Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла в ночь на 12 июля. В розыск объявили 28-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и покушении. В результате происшествия не выжили трое военных, еще несколько человек получили ранения.