Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:20, 13 июля 2024Силовые структуры

Стала известна личность белгородского дезертира

RT: белгородский дезертир оказался выходцем из чувашского села Юськасы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Устроивший стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области контрактник оказался выходцем из Чувашии. Об этом сообщает RT.

По информации телеканала, стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области устроил военнослужащий Алексей Журавлев. Мужчина 1995 года рождения проходил службу в рядах ВС РФ по контракту. Он оказался выходцем из чувашского села Юськасы.

В медиа сообщили, что Журавлев с братом покинул родное село около 20 лет назад. Близкие родственники оставили дом с участком, который они пытались продать под снос на протяжении четырех лет за 200 тысяч рублей.

Стрельба в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла в ночь на 12 июля. В розыск объявили 28-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело по статьям о дезертирстве и покушении. В результате происшествия не выжили трое военных, еще несколько человек получили ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

      Стала известна личность белгородского дезертира

      Отец подозреваемой в расправе над сыном в Перми оказался подполковником МВД

      В ОДКБ пообещали начислить Армении взнос после отказа платить

      Следствие проверит звонки бывшего замминистра обороны Иванова

      Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии

      Раскрыты подробности обвинения захватчику заложников в ростовском СИЗО

      Подпольщик Лебедев сообщил о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

      Россия и ОДКБ предложили НАТО диалог о новой системе безопасности

      В Северной Корее осудили итоговую декларацию саммита НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше