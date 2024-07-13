Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:42, 13 июля 2024Мир

Египет потребовал от Израиля оставить палестинскую часть КПП «Рафах»

Al Qahera News: Египет требует, чтобы Израиль полностью оставил КПП «Рафах»

Фото: Ahmed Gomaa / AP

Египет потребовал, чтобы Израиль полностью оставил палестинскую часть контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», который находится примерно в 3,5 километра от границы с ним. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Власти Египта настаивают, чтобы Израиль не вводил ограничения на выезд палестинцев из сектора Газа и въезд в анклав. Согласно источнику, Египет требует от Израиля немедленного открытия всех погранпереходов. Он подчеркивает, что власти страны должны обеспечить свободный ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа.

Материалы по теме:
За каменной стеной. 20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
За каменной стеной.20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
18 июля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Может повторить. Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
Может повторить.Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
10 сентября 2022

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Египта предупредил США о гуманитарной катастрофе из-за закрытия КПП «Рафах». Он заявил, что последствия решения Израиля затронут более 1,4 миллиона палестинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина освободили из восьмимесячного плена ХАМАС. Он рассказал о пытках и жестоком обращении

      Ким Кардашьян с бриллиантовой серьгой появилась на свадьбе сына богатейшего человека

      Лукашенко потребовал от военных следить за западным направлением

      Лукашенко высказался о вражде Белоруссии и Украины

      Египет потребовал от Израиля оставить палестинскую часть КПП «Рафах»

      Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине

      Над Россией сбили украинский беспилотник

      Лукашенко сообщил о ликвидации напряженности на границе с Украиной

      Украине предрекли скорое поражение

      Жирков рассказал о желании встретиться со Сталиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше