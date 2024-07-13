Египет потребовал от Израиля оставить палестинскую часть КПП «Рафах»

Al Qahera News: Египет требует, чтобы Израиль полностью оставил КПП «Рафах»

Египет потребовал, чтобы Израиль полностью оставил палестинскую часть контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», который находится примерно в 3,5 километра от границы с ним. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Власти Египта настаивают, чтобы Израиль не вводил ограничения на выезд палестинцев из сектора Газа и въезд в анклав. Согласно источнику, Египет требует от Израиля немедленного открытия всех погранпереходов. Он подчеркивает, что власти страны должны обеспечить свободный ввоз гуманитарной и медицинской помощи в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Египта предупредил США о гуманитарной катастрофе из-за закрытия КПП «Рафах». Он заявил, что последствия решения Израиля затронут более 1,4 миллиона палестинцев.