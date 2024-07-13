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07:31, 13 июля 2024Мир

Глава чешского генштаба связал завершение украинского конфликта с поведением одной стороны

Глава чешского генштаба: исход войны определит поведение России в Европе

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Исход украинского конфликта определит поведение России в Европе. Об этом заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржегка, его слова приводит РИА Новости.

Почему завершение боевых действий зависит только от поведения одной стороны, Ржегка не уточнил. Он также сообщил, что не видит доказательств того, что Россия готовится к агрессии против НАТО. Кроме того, глава чешского Генштаба пожаловался на то, что Москва обладает сильным влиянием в Африке.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся только после того, как Запад убедит Россию, что она не сможет победить. Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что не сомневается в победе в украинском конфликте.

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      Марина Совина
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