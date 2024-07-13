Названы вредные мифы о похудении

Журналисты Men Today назвали вредные мифы о похудении. Об этом сообщается в материале издания.

Первый миф состоит в том, что от силовых упражнений и тренировок с сопротивлением женщины набирают вес. На самом деле сочетание кардиотренировок и силовых нагрузок приводит к похудению. Также журналисты предостерегли от того, чтобы выполнять упражнения на конкретную часть тела, так как это не помогает похудеть в отдельных местах.

Кроме того, ошибкой будет выполнение повторений с меньшим весом для удержания мышц в тонусе. Также неправдой оказалось то, что для сердца полезны только кардиотренировки.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Теймураз Апполонов оценил реальность похудения с помощью шоколада. Он назвал это мифом.