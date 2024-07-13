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01:28, 13 июля 2024Мир

Новый президент Ирана высказался о сотрудничестве с Россией

Новый президент Ирана Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Об этом заявил избранный на прошедшей неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан, его заявление «Мое послание новому миру» приводит газета Tehran Times.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран продолжит расширять и укреплять сотрудничество с Москвой. В частности, отметил он,
Иран будет продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

8 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

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      Марина Совина
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