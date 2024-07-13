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Барбора Крейчикова
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18:10, 13 июля 2024Спорт

Определилась чемпионка Уимблдона-2024

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победительница определилась в финальном матче, прошедшем в субботу, 13 июля. Соперницей Крейчиковой была итальянка Жасмин Паолини. Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу чешки.

Крейчикова является 32-й ракеткой мира. На ее счету семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции). Также в ее активе золото Олимпиады в Токио в парном разряде.

Лучшей россиянкой на Уимблдоне стала Анна Калинская. 18-я ракетка мира дошла до 1/8 финала, где сыграла с представляющей Казахстан москвичкой Еленой Рыбакиной. Во втором сете россиянка завершила выступление из-за травмы.

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