Опубликовано фото подозреваемой в расправе над сыном в Перми женщины

Пермская полиция опубликовала фото подозреваемой в расправе над сыном россиянки

Полиция опубликовала фото россиянки, подозреваемой в расправе над собственным сыном в Перми. Несколько снимков появились в Telegram-канале Главного управления МВД страны по Пермскому краю.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, разыскивается Шатова Ирина Валерьевна 12.04.1990 года рождения. Приметы: на вид — 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые, рост — 165-170 см», — сказано в публикации.

Одета Шатова либо в светлые кроссовки, либо в белые сланцы, на ней синие джинсы, кофта с капюшоном бордового цвета и темная майка. При себе у женщины может быть черная дамская сумка.

В пятницу, 12 июля, в чемодане на пермской мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. Ей оказалась мать ребенка, которую и заподозрили в преступлении.