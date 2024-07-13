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08:18, 13 июля 2024Культура

Пенсионерка Волочкова решила судиться из-за трудового стажа

Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд из-за потери трудового стажа

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова решила судиться с Пенсионным фондом. Об этом она рассказала «Московскому комсомольцу».

Танцовщица обратилась в суд с иском в Мещанский суд столицы из да того, что соцорган «потерял» 15 лет ее трудового стажа. Она объяснила, что ей были положены выплаты еще десять лет назад, поскольку артисты балета имеют право уйти на заслуженный отдых в 38 лет, но трудовой стаж у нее «украл» Большой театр, который выдал фальсифицированную трудовую книжку. Краснодарский театр также не смог найти заключенные с ней договоры и контракты.

«Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — заявила Волочкова.

Ранее адвокат экс-примы Большого Евгений Корчаго рассказывал, что его клиентка потребует с руководства культурного учреждения 200 миллионов рублей за моральный вред. Юрист отмечал, что Волочкова действительно не получила право на досрочную пенсию, факт чего подтверждала Тверская межрайонная прокуратура. При этом Большой театр был привлечен к административной ответственности.

В своем судебном иске, который экс-прима Большого подала против руководства культурного учреждения, заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили, не выплачивая при этом положенную пенсию.

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      Марина Совина
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