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23:47, 13 июля 2024Силовые структуры

Подозреваемая в расправе над сыном в Перми женщина отказалась от комментариев

СК: в Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась делать заявления

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россиянка Ирина Шатова, подозреваемая в расправе над собственным девятилетним сыном, отказалась делать заявления и захотела сообщить о задержании родителям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что женщину завели в кабинет следователя без наручников. Во время допроса она внимательно слушала представителя власти, а также отказалась делать заявления.

В пятницу, 12 июля, в чемодане на пермской мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. В преступлении заподозрили мать найденного мальчика, позднее ее задержали.

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      Евгений Силаев
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