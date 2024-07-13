Подозреваемая в расправе над сыном в Перми женщина отказалась от комментариев

СК: в Перми подозреваемая в убийстве сына женщина отказалась делать заявления

Россиянка Ирина Шатова, подозреваемая в расправе над собственным девятилетним сыном, отказалась делать заявления и захотела сообщить о задержании родителям. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что женщину завели в кабинет следователя без наручников. Во время допроса она внимательно слушала представителя власти, а также отказалась делать заявления.

В пятницу, 12 июля, в чемодане на пермской мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. В преступлении заподозрили мать найденного мальчика, позднее ее задержали.