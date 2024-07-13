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13:15, 13 июля 2024Путешествия

Раскрыты сроки поисковых работ на месте крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Поисковые работы на месте крушения SSJ-100 под Коломной могут продлиться два дня

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Поисковые работы на месте крушения Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье могут продлиться еще два дня. Такие сроки раскрыли РИА Новости в экстренных службах.

Агентство также сообщило, что в районе происшествия под Коломной продолжаются поиски фрагментов тел пилотов, которые были на борту.

При этом ранее стало известно, что членов экипажа нашли. Уточнялось, что для опознания тел потребуется генетическая экспертиза. Также криминалисты обнаружили черные ящики.

Пассажирский самолет авиакомпании «Газпром авиа» потерпел крушение в районе Коломны днем 12 июля. На борту были три человека, всем им не удалось выжить. Расследованием причин аварии занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

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      Мария Борисова
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