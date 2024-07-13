Российские средства ПВО сбили несколько украинских ракет и беспилотников

Силы ПВО сбили несколько украинских ракет и 17 беспилотников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки были сбиты несколько украинских ракет. Об этом говорится в сводке Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 июля).

«Средствами ПВО за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты ATACMS, переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Вооруженные силы России поразили завод по производству взрывчатых веществ для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожена также радиолокационная станция П-18.

Ранее стало известно, что в течение недели с 6 по 12 июля в плен сдались 22 солдата ВСУ. Помимо этого, за неделю армия России нанесла по территории Украины 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности.