В США назвали две самые важные ошибки Байдена

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две самые важные ошибки президента США Джо Байдена на президента. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению предпринимателя, это юридическое преследование своего соперника на выборах — экс-главы США Дональда Трампа — и конфликт на Украине.
13 февраля Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году.
1 июля Верховный суд США постановил, что бывший американский лидер обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.