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21:33, 13 июля 2024Спорт

Сборной Испании грозит штраф в финале Евро-2024 при одном условии

Испанию обяжут заплатить штраф, если Ямаль сыграет в овертайме финала Евро-2024

Фото: Heiko Becker / Reuters

Названо одно условие, при котором сборной Испании грозит штраф в финале Евро-2024. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Испанию обяжут заплатить штраф, если в овертайме матча сыграет Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 17 лет. В Германии лица моложе 18 лет не могут работать после 23:00 в воскресенье, поэтому, если игра не закончится в основное время, Испании придется заменить игрока или заплатить штраф в размере 30 000 евро.

9 июля Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Форвард отличился на 21-й минуте полуфинального матча чемпионата Европы 2024 года против команды Франции обводящим ударом из-за пределов штрафной.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». Он выступает за команды с 2023 года. В составе команды футболист провел 38 матчей и забил пять мячей.

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