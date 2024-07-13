Трамп отказался менять планы после ранения на митинге

Трамп посетит предвыборный съезд Республиканской партии, как ранее и собирался

Дональд Трамп после покушения не отказывается от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин). Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп, передает ТАСС.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда. Гости уже начали прибывать в штат Висконсин, и мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом», — говорится в заявлении.

Вечером 13 июля бывший президент США пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, погиб один участник митинга, еще два получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

На съезде Трампа должны официально выдвинуть кандидатом в президенты США.