В Белоруссии назвали действия Запада подготовкой к агрессии

Шпаковский: Минск считает действия Запада подготовкой к интервенции

Белорусские власти рассматривают действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимают меры по переоснащению армии республики. Об этом рассказал советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский в статье, для издания «Национальная оборона».

«Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств», — отметил он.

Шпаковский также напомнил, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как «миролюбивое государство». При этом размещение на белорусской территории ядерного оружия России рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания противников от развязывания вооруженной агрессии».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия окажет всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него.

До этого первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко заявил о скоплении на границе украинского спецназа. По его словам, у границ ЕС и республики располагается 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек.