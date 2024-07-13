Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:42, 13 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии назвали действия Запада подготовкой к агрессии

Шпаковский: Минск считает действия Запада подготовкой к интервенции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Белорусские власти рассматривают действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимают меры по переоснащению армии республики. Об этом рассказал советник-посланник посольства Белоруссии в Москве Александр Шпаковский в статье, для издания «Национальная оборона».

«Минск рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции и предпринимает меры по переоснащению армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств», — отметил он.

Шпаковский также напомнил, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как «миролюбивое государство». При этом размещение на белорусской территории ядерного оружия России рассматривается как «важное слагаемое превентивного сдерживания противников от развязывания вооруженной агрессии».

Ранее в Госдуме заявили, что Россия окажет всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него.

До этого первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко заявил о скоплении на границе украинского спецназа. По его словам, у границ ЕС и республики располагается 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

      Чемпион мира по боксу описал рождение в России фразой «я выходец из сраного детского дома»

      В Белоруссии назвали действия Запада подготовкой к агрессии

      Экс-аналитик Пентагона высказалась об итогах саммита НАТО и назвала альянс угрозой миру

      Глава чешского генштаба связал завершение украинского конфликта с поведением одной стороны

      В Крыму сочли саммит по Украине ловушкой Запада для России

      Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием

      Российские военные поразили позиции шести украинских бригад

      Системы помощи водителю оказались вредны

      Раскрыто отношение россиян к выступлению спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше