В биографии устроившего стрельбу в воинской части контрактника вскрылись новые факты. Где он родился и за что был судим?

RT: белгородский дезертир Журавлев оказался уроженцем села Юськасы

В биографии устроившего стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области контрактника вскрылись новые факты. По данным телеканала RT, военнослужащий Алексей Журавлев оказался уроженцем села Юськасы под Чебоксарами.

Уточняется, что мужчина 1995 года рождения проходил службу в рядах Вооруженных сил (ВС) России по контракту. 20 лет назад вместе со своим братом он покинул родное село. Мужчины оставили дом с участком, который пытались продать под снос на протяжении четырех лет за 200 тысяч рублей.

Сбежавший контрактник был судим за грабеж

В 2012 году Журавлев был судим за грабеж. По словам его друга, мужчина пошел служить по контракту в 2023-м. До этого он работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Товарищ россиянина заметил, что тот не был замечен в конфликтах, выступал «за справедливость» и собирался присоединиться к специальной военной операции (СВО).

Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю друг Алексея Журавлева

Журавлев открыл огонь по сослуживцам и сбежал с автоматом

Вечером в четверг, 11 июля, военнослужащие, в числе которых был Журавлев, распивали спиртные напитки в казарме. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Россиянин открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и выстрелил в дежурных. Мужчина скрылся с места происшествия с автоматом Калашникова в руках.

В регионе был объявлен план «Вулкан», который вводится для поимки особо опасных преступников. Были заблокированы все трассы.

«В данном случае, видимо, имелся в виду "Вулкан-3". Это сбор личного состава, который привлекается к розыску и задержанию вооруженных или особо опасных преступников, например вооруженных дезертиров. Как нам известно, подозреваемый взял с собой оружие», — объяснил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Следователи предполагают, что Журавлев мог открыть огонь по сослуживцам из мести. Таким образом, пишет Baza,

контрактник отомстил сослуживцам за унижения. Эта версия на данный момент является для следствия приоритетной.