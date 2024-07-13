В биографии устроившего стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области контрактника вскрылись новые факты. По данным телеканала RT, военнослужащий Алексей Журавлев оказался уроженцем села Юськасы под Чебоксарами.
Уточняется, что мужчина 1995 года рождения проходил службу в рядах Вооруженных сил (ВС) России по контракту. 20 лет назад вместе со своим братом он покинул родное село. Мужчины оставили дом с участком, который пытались продать под снос на протяжении четырех лет за 200 тысяч рублей.
Сбежавший контрактник был судим за грабеж
В 2012 году Журавлев был судим за грабеж. По словам его друга, мужчина пошел служить по контракту в 2023-м. До этого он работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.
Товарищ россиянина заметил, что тот не был замечен в конфликтах, выступал «за справедливость» и собирался присоединиться к специальной военной операции (СВО).
Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю
Журавлев открыл огонь по сослуживцам и сбежал с автоматом
Вечером в четверг, 11 июля, военнослужащие, в числе которых был Журавлев, распивали спиртные напитки в казарме. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Россиянин открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и выстрелил в дежурных. Мужчина скрылся с места происшествия с автоматом Калашникова в руках.
В регионе был объявлен план «Вулкан», который вводится для поимки особо опасных преступников. Были заблокированы все трассы.
«В данном случае, видимо, имелся в виду "Вулкан-3". Это сбор личного состава, который привлекается к розыску и задержанию вооруженных или особо опасных преступников, например вооруженных дезертиров. Как нам известно, подозреваемый взял с собой оружие», — объяснил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Следователи предполагают, что Журавлев мог открыть огонь по сослуживцам из мести. Таким образом, пишет Baza,
контрактник отомстил сослуживцам за унижения. Эта версия на данный момент является для следствия приоритетной.