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15:30, 13 июля 2024Россия

В Госдуме раскритиковали речи Байдена

Депутат Белик назвал президента США Байдена нездоровым человеком

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Белик высказался против оскорблений, которые американский президент Джо Бадена адресовал российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что он выдает во время публичных выступлений, не имеет ничего общего с устоявшимися нормами поведения, принятыми в международной политике», — раскритиковал речи Байдена Белик. Он отметил, что президент США «явно нездоровый человек», который давно потерял связь с реальностью. По словам депутата, диагноз Байдену должны поставить врачи. «Байдену давно пора на покой — ни телесуфлеры, ни многочисленные подсказки, оставленные помощниками, не спасают этого лишившегося разума персонажа от мирового позора», — добавил Белик.

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На саммите НАТО Байден обвинил президента России в том, что из-за него «самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни», так как Путин является «безумным убийцей». Он также оговорился и назвал Путина президентом Украины, передав ему слово.

Ранее сообщалось, что крымский психолог Роман Билык оценил состояние здоровья Байдена. Он отметил, что у президента США проявляются признаки деменции.

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      Юлия Юткина
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