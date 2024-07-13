В Иране заявили о поддержке инициатив по достижению мира на Украине

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. Об этом сказано в послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.
«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — отмечается в тексте.
Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой.
Ранее в МИД РФ рассказали, что Москва готова рассмотреть Тегеран как посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.