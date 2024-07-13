В Иране заявили о поддержке инициатив по достижению мира на Украине

Новое правительство Ирана поддержит инициативы по достижению мира на Украине

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. Об этом сказано в послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — отмечается в тексте.

Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Москва готова рассмотреть Тегеран как посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.