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00:47, 13 июля 2024Россия

В Иране заявили о поддержке инициатив по достижению мира на Украине

Новое правительство Ирана поддержит инициативы по достижению мира на Украине

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира на Украине. Об этом сказано в послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — отмечается в тексте.

Кроме того, Пезешкиан подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Москва готова рассмотреть Тегеран как посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин созвонился с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом и поздравил его с победой на выборах. В ходе беседы Пезешкиан выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.

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      Марина Совина
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