В Москве арестовали сына обвиняемого в мошенничестве бизнес-коуча

Суд в Москве арестовал сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве

В Москве до 29 августа арестовали сына бизнес-коуча Наталии Закхайм. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Хорошевский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия и заключил под стражу гражданина Нидерландов Троя Краснова в рамках дела о мошенничестве, совершенном организованной группой. Ранее были арестованы главная обвиняемая Закхайм, а также ее муж и одна из сообщниц.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала преступную группу, чтобы под видом бизнес-курсов по инвестированию выкачивать деньги из доверчивых клиентов. Среди ее участников был и Краснов. Стоимость «бизнес-курса» могла достигать миллиона рублей. В прокуратуре ущерб, причиненный троим потерпевшим, оценили в 2,5 миллиона рублей.

В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч Аяз Шабутдинов. Следствие обвинило блогера в том, что он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг.