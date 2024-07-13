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21:40, 13 июля 2024Мир

В США заявили о способности России дойти до Киева при необходимости

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Россия способна дойти до Киева при необходимости

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия способна дойти до Киева при необходимости. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (администрация Байдена) рассчитывают на то, что Путин продолжит проявлять к ним терпение. Я осмелюсь сказать, что они, вероятно, правы в том, что его нельзя спровоцировать на то, что он не хочет делать», — отметил эксперт.

По словам Макговерна, у российского главы «есть возможности дойти вплоть до Киева, Харькова и Одессы, но сейчас он этого не делает». Эксперт также уточнил, что американские политики играют на грани войны, но Россия никак не поддается на провокации.

Ранее Рэй Макговерн высказался о сроках завершения конфликта на Украине. По его словам, у Киева нет шансов окончить конфликт мирным путем до президентских выборов США в ноябре.

Эксперт также подчеркнул, что в настоящее время Россия более склонна к переговорам с США, а не с Украиной.

При этом ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах.

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      Марина Совина
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