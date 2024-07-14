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16:39, 14 июля 2024Мир

«Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

Представитель МИД РФ Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги США

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла роль США в неудачных покушениях Киева на президента России Владимира Путина. По ее словам, нападения готовились на американские деньги.

Дипломат указала, что без них никакой «зловредной деятельности» Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, Службы безопасности республики (СБУ) и в целом Банковой (на Банковой улице в Киеве находятся администрация и официальная резиденция президента Украины — прим. «Ленты.ру») не было бы.

Вчера один из главарей киевского режима (...) открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Украинская разведка призналась в организации покушения на Путина

В субботу, 13 июля, руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев готовил покушения на российского лидера.

Он отметил, что все попытки были неудачными, однако не уточнил, о каких случаях идет речь. Буданов также заметил, что Путин является гарантом «жизненной стабильности» россиян.

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

После этого заявления представитель Кремля Дмитрий Песков оценил уровень безопасности главы государства. Пресс-секретарь российского президента заверил, что она обеспечивается на должном уровне.

Как в России отреагировали на информацию о покушениях?

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заметил, что, будь у Киева возможность реализовать подобное преступление, он сделал бы это не задумываясь.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сенатор также задался вопросом, почему именно сейчас украинская разведка решила публично заговорить о попытках покушения на российского лидера. «Я не думаю, что они настолько наивны, чтобы таким образом запугать нашего главу государства. Очевидно, они кому-то какие-то вещи сигналят», — предположил Климов.

Тут не очень понятно, конечно, кому какие [вещи они сигналят], но в любом случае речь идет о публичном обсуждении убийства человека

Андрей Климовзаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, заявление Буданова напоминает государственный терроризм — запугивание путем угроз. В заключение он заявил, что необходимые выводы будут делать уже российские специальные службы.

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      Варвара Кошечкина
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