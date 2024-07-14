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20:52, 14 июля 2024Спорт

Черчесов одной фразой объяснил работу за пределами России

Тренер Черчесов о работе в сборной Казахстана: крепостное право отменили

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил работу за пределами России. Его слова приводит «Спорт День За Днем».

Специалист фразой «крепостное право отменили в 1861 году» объяснил свое решение. Он заявил, что хотел работать в русскоязычной среде, поэтому принял предложение казахов. Черчесов подчеркнул, что на данный момент работы в российских клубах нет.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Длительность контракта и финансовые условия не сообщались.

Предыдущим местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды выиграл чемпионат и взял Кубок страны. Клуб из Будапешта тренер покинул летом 2023 года.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

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      Анастасия Борисова
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