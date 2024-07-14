Едва не попавшего в водоворот россиянина спасли

Россиянин Юрий едва не попал в водоворот в реке Белой и был спасен

Россиянин Юрий едва не попал в водоворот и был спасен. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Житель города Ишимбай отправился в ливень в плавание на лодке по реке Белой. При этом он выпил спиртное и уснул.

Спасатели заметили Юрия за несколько десятков метров от водоворота, эвакуировали его и напоили чаем. После этого специалисты передали мужчину его супруге.

В июне россиянка спасла тонущего ребенка во время фотосессии. 20 июня на смене работали администратор Максим и его коллега Роман. Они рассказали, что около трех часов дня услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны пирса. Добежав до пирса, мужчины стали свидетелями того, как в воду бросилась девушка, которая увидела упавшего в водоем ребенка.