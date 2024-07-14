Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Шинник
Сегодня
16:00 (Мск)
Ротор
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Урал
Сегодня
16:00 (Мск)
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Торпедо М
Сегодня
18:30 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|Финал
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Колумбия
Кубок Америки — 2024|Финал
12:42, 14 июля 2024Спорт

Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

Дюков назвал поведение оскорблявшего сербов на Евро-2024 Даку недопустимым
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил поведение нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, оскорблявшего сербов на Евро-2024. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал действия форварда возмутительными и недопустимыми. «Я знаю, что "Рубин" собирается принять меры в отношении игрока», — добавил Дюков.

Ранее о своих действиях высказался сам Даку. «У меня был шок, оттого что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — заявил албанец.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Даку на два матча чемпионата Европы 2024 года за оскорбление сербов. После ничьей с Хорватией футболист вместе с болельщиками скандировал националистические и оскорбительные кричалки.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского капитулировать

      Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

      Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

      В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

      В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО

      Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

      В России высказались о покушении на Трампа

      Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

      Появились новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге Трампа

      Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше