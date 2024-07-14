Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

Дюков назвал поведение оскорблявшего сербов на Евро-2024 Даку недопустимым

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил поведение нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку, оскорблявшего сербов на Евро-2024. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал действия форварда возмутительными и недопустимыми. «Я знаю, что "Рубин" собирается принять меры в отношении игрока», — добавил Дюков.

Ранее о своих действиях высказался сам Даку. «У меня был шок, оттого что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — заявил албанец.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Даку на два матча чемпионата Европы 2024 года за оскорбление сербов. После ничьей с Хорватией футболист вместе с болельщиками скандировал националистические и оскорбительные кричалки.