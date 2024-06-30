Футболист «Рубина» и сборной Албании прокомментировал оскорбление сербов на Евро-2024

Игрок «Рубина» и сборной Албании Даку извинился за выкрики «убей серба» на Евро

Футболист казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку прокомментировал оскорбление сербов на Евро-2024. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Сразу после кричалки я осознал, что произнес непозволительные вещи. У меня был шок, оттого что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики», — заявил Даку.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал Даку на два матча чемпионата Европы 2024 года за оскорбление сербов. В случае выхода албанцев в плей-офф он пропустил бы матч 1/8 финала. Но для этой балканской сборной турнир уже завершен.

Ранее стало известно, что после матча с Хорватией на групповом этапе Даку, празднуя ничью с албанскими болельщиками, скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии.