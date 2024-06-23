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17:53, 23 июня 2024Спорт

Футболиста сборной Албании дисквалифицировали за выкрики на Евро-2024

Футболиста сборной Албании Даку дисквалифицировали на два матча на Евро-2024

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку дисквалифицировали на два матча чемпионата Европы 2024 года, проходящего в Германии. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Причиной стали оскорбительные выкрики футболиста в адрес сербов. Отмечается, что форварда признали виновным в скандировании кричалок после матча группового этапа турнира против национальной команды Хорватии. Таким образом, Даку пропустит матч Албании против сборной Испании и встречу 1/8 финала, если албанцы выйдут в плей-офф турнира.

Ранее УЕФА начал расследование в отношении Даку. После матча с Хорватией он, празднуя ничью вместе с фанатами, скандировал националистические кричалки, оскорблявшие народы Северной Македонии и Сербии. Позднее Даку извинился за националистические кричалки на Евро.

Матч Албании и Хорватии состоялся 19 июня и завершился со счетом 2:2. Албанцам удалось уйти от поражения в добавленное ко второму тайму время, когда после передачи Даку отличился Клаус Гясула.

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      Анастасия Борисова
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