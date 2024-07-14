Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:32, 14 июля 2024Мир

На Западе вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

Сакс: Такер Карлсон предупреждал об опасности покушения на Трампа

Фото: Xin Hua / Global Look Press

Американский миллиардер Дэвид Сакс напомнил о том, что журналист и телеведущий Такер Карлсон предупреждал полтора месяца назад об угрозе покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Такер был прав», — указал Сакс в своем посте.

В конце мая Такер Карлсон выразил мнение, что республиканец сумеет победить на президентских выборах в ноябре, если его не убьют до этого.

Вечером 13 июля бывший президент Соединенных Штатов пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, погиб один участник митинга, еще два получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Позже стало известно, что политик после покушения не отказывается от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин).

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

      В ХАМАС призвали Нетаньяху сообщить жителям Израиля правду насчет заложников

      Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

      Стала известна личность стрелка на митинге Трампа

      Оценено влияние покушения на шансы Трампа стать президентом США

      На Западе вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

      Создана система переработки мочи для астронавтов

      В Венесуэле назвали возможную причину покушения на Трампа

      Экс-аналитик Пентагона прокомментировала покушение на Трампа

      Блинкен осудил покушение на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше