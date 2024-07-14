На Западе вспомнили слова Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа

Сакс: Такер Карлсон предупреждал об опасности покушения на Трампа

Американский миллиардер Дэвид Сакс напомнил о том, что журналист и телеведущий Такер Карлсон предупреждал полтора месяца назад об угрозе покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Такер был прав», — указал Сакс в своем посте.

В конце мая Такер Карлсон выразил мнение, что республиканец сумеет победить на президентских выборах в ноябре, если его не убьют до этого.

Вечером 13 июля бывший президент Соединенных Штатов пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Трамп получил ранение в ухо, погиб один участник митинга, еще два получили тяжелые ранения. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Позже стало известно, что политик после покушения не отказывается от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин).

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа.