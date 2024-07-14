Появились подробности покушения на Трампа

BBC: полиция проигнорировала сообщения о стрелке на митинге Трампа

Очевидцы рассказывали полиции о стрелке на крыше во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако стражи порядка проигнорировали сообщения. Новые подробности покушения на политика раскрыл телеканал BBC News.

По словам одного из сторонников Трампа, он заметил подозрительного человека на крыше близлежащего здания. Мужчина придупредил об этом полицию.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал очевидец.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был нейтрализован сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

