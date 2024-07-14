Стрелок в момент покушения на Трампа был в майке с эмблемой YouTube-канала про оружие

На стрелке в Трампа была майка с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие

Американец Томас Мэтью Крукс в момент стрельбы в Дональда Трампа был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие. Об этом пишет NBC News со ссылкой на видео с предполагаемым телом стрелка.

Речь идет про Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков. Канал публикует видео о различных типах огнестрельного оружия.

Мотивы 20-летнего Брукса до сих пор остаются неясными. Вечером 13 июля он стрелял в Трампа, выступавшего на предвыборном митинге в городе Батлер (Пенсильвания). Бывший президент получил ранение уха, его жизни ничего не угрожает. Ближайшую ночь он проведет в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.