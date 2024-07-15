Байден рассказал о расследовании покушения на Трампа

Президент США Байден: мотивы стрелявшего в Трампа по-прежнему не установлены

Мотивы стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа, а также его возможные связи по-прежнему не установлены, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, правоохранительные органы расследуют дело. «Мы пока не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его взглядов и аффилированности, была ли у него помощь или поддержка, общался ли он с кем-то еще», — перечислил политик.

Байден был вынужден сменить свою предвыборную тактику на фоне произошедшего покушения. В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях.

13 июля на экс-главу США совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании.