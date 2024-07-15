Покушение на Трампа вынудило Байдена сменить предвыборную тактику

CNN: Байден был вынужден сменить предвыборную тактику из-за покушения на Трампа

Американский лидер Джо Байден вынужден сменить свою предвыборную тактику на фоне произошедшего покушения на бывшего хозяина Белого дома, кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сейчас демократы обсуждают соответствующий вопрос, передает CNN.

«В настоящее время ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках», — сообщает телеканал.

Источник в Демократической партии рассказал, что в связи со сложившейся ситуацией у сторонников Байдена есть сомнения в том, могут ли они высказываться в негативном ключе о Трампе в ближайшем будущем.

Экс-лидер США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) — его ранили в ухо. Нападение устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого ликвидировали сотрудники Секретной службы.