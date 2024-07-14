«Такому насилию нет оправданий». Как мир отреагировал на покушение на Трампа и почему произошедшее сочли традицией?

Стрелок Томас Мэтью Крукс снял видео до покушения на Трампа

Бывший лидер Соединенных Штатов и кандидат в президенты Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) — его ранили в ухо. Нападение устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Перед этим стрелок снял видео. На размещенных кадрах он, сидя в машине, заявил, что «ненавидит республиканцев».

Мировое сообщество выразило обеспокоенность стрельбой и пожелало Трампу выздоровления.

Среди тех, кто отреагировал на ситуацию, были председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Молдавии Майя Санду, сам недавно переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В воскресенье, 14 июля, Зеленский осудил атаку на Трампа. Политик отметил, что был шокирован данным событием, и пожелал США стать сильнее, а пережившему покушение экс-президенту — скорейшего выздоровления.

Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать Владимир Зеленский президент Украины

Днем ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев готовил покушения на президента России Владимира Путина. Он отметил, что все попытки оказались неудачными.

Сценарий покушения на Трампа назвали выполненным «как под копирку»

Переживший покушение в мае и получивший несколько огнестрельных ранений премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на Трампа.

По его словам, политические оппоненты кандидата в президенты США подстрекают общество, пока «какой-то бедняга» не берется за оружие. Фицо также заявил, что сценарий стрельбы в Соединенных Штатах был выполнен «под копирку», как в его стране.

Фото: Evan Vucci / AP

Политик предположил, что далее можно ждать заявлений «о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Обозреватель венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер допустил, что за нападениями на Фицо и Трампа могут стоять «одни и те же люди».

Прошло слишком мало времени, и имеется мало информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, но, отвечая на классический вопрос кому это выгодно, можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО Хуан Мигель Диас Феррер обозреватель венесуэльской газеты Ultimas Noticias

В России сочли традицией покушения на жизнь президентов в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала традицией посягательство на жизнь президентов в Соединенных Штатов.

Дипломат напомнила слова действующего американского лидера Джо Байдена, который заявил, что покушения на кандидата в президенты, на общественного деятеля или политического деятеля являются болезненными проявлениями внутриполитической жизни США.

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Но я хочу отметить, что он недосказал», — обратила внимание Захарова, указав, что это также является и «традицией, переходящей в норму».

В этой системе убийство президента, покушение на убийство президента являются, к сожалению, традицией, переходящей в норму Мария Захарова представитель МИД РФ

Дипломат напомнила, что ранее внешнеполитическое ведомство представило список всех покушений на президентов США, которые были совершены американскими гражданами начиная с 1835 года. В этой связи она напомнила про американского лидера Джона Кеннеди.

«Наверное, это было самое яркое из всех этих чудовищных преступлений (...) Но таких преступлений в отношении американских президентов и кандидатов в президенты десятки», — заключила она, указав, что подобная «традиция» является нормой и даже стимулируется.