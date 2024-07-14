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11:59, 14 июля 2024Мир

Захарова назвала традицией покушения на жизнь президентов в США

Захарова заявила, что покушения на жизнь президентов в США являются традицией

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала традицией покушения на политических деятелей, глав государств и кандидатов в президенты США. Ее цитирует ТАСС.

Дипломат напомнила слова действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, который заявил, что посягательства на жизнь видных деятелей являются болезненными проявлениями внутриполитической жизни США.

«Но я хочу отметить, что он недосказал», — обратила внимание Захарова, указав, что это также является и «традицией, переходящей в норму».

Ранее она заявила, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

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