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08:54, 14 июля 2024Мир

Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Захарова о покушении на Трампа: в США сильна ненависть к политическим оппонентам
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В США разжигают ненависть к политическим оппонентам, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала покушение на Дональда Трампа.

«Ровно 2 месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты», — отметила она, сославшись на свой пост об истории покушений на американских политиков.

Ранее главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что покушение Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого иссякла фантазия. Она вспомнила Ли Харви Освальда, застрелившего в 1963 году президента США Джона Кеннеди. По ее словам, подобные методы идут в ход, когда «другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны».

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который вел огонь с крыши производственного комплекса в 100 метрах от сцены, где выступал бывший президент.

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      Марина Совина
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