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06:44, 14 июля 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала покушение на Трампа

Симоньян сравнила покушение на Трампа с сериалом

Фото: Sergey Elagin / Business Online

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа напоминает сериал, у сценаристов которого иссякла фантазия. Такое мнение выразила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Наблюдать за Америкой — как смотреть сериал, где у сценаристов давно иссякла фантазия и они повторяются из серии в серию, но ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», — прокомментировала Симоньян.

Главный редактор вспомнила Ли Харви Освальда, застрелившего в 1963 году президента США Джона Кэннеди. По ее словам, подобные методы идут в ход, когда «другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны».

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

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      Евгений Силаев
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