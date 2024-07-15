Карл III отреагировал на поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы

Карл III поддержал сборную Англии после поражения в финале чемпионата Европы

Король Великобритании Карл III выразил поддержку сборной Англии после их поражения против команды Испании в финале чемпионата Европы по футболу. Открытое письмо монарха опубликовано в аккаунте королевской семьи в соцсети X.

«Хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас держать головы высоко», — говорится в публикации.

Карла III назвал выход в финал турнира большим достижением и выразил уверенность, что нация будет продолжать поддерживать сборную во многих триумфах, которые еще впереди.

В решающем матче Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Берлине. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял хавбек Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил полузащитник Микель Ойарсабаль. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.