Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Шинник
0:1
Завершен
Ротор
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Урал
2:0
Завершен
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Торпедо М
4:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия — Мелбет Первая лига|1-й тур
Испания
2:1
Завершен
Англия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|Финал
Аргентина
Сегодня
03:00 (Мск)
Колумбия
Кубок Америки — 2024|Финал
01:58, 15 июля 2024Спорт

Карл III отреагировал на поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы

Карл III поддержал сборную Англии после поражения в финале чемпионата Европы
Карл III

Карл III. Фото: Andrew Milligan / Reuters

Король Великобритании Карл III выразил поддержку сборной Англии после их поражения против команды Испании в финале чемпионата Европы по футболу. Открытое письмо монарха опубликовано в аккаунте королевской семьи в соцсети X.

«Хотя победа и ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и призываем вас держать головы высоко», — говорится в публикации.

Карла III назвал выход в финал турнира большим достижением и выразил уверенность, что нация будет продолжать поддерживать сборную во многих триумфах, которые еще впереди.

В решающем матче Испания одержала победу над Англией со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Берлине. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял хавбек Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил полузащитник Микель Ойарсабаль. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Предложили устранить экипаж». Летчик раскрыл требования украинских спецслужб при попытке угнать бомбардировщик Ту-22М3

      Подозреваемый в покушении на Трампа являлся членом стрелкового клуба

      Названы эффективные методы борьбы с предменструальным синдромом

      Порнозвезда рассказала о неудачной сцене с «лысым из Brazzers»

      70-летняя женщина заказала мужчину по вызову на день рождения и разочаровалась

      Карл III отреагировал на поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы

      Шесть беспилотников ВСУ сбили над российским регионом

      Американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних

      Медведев оценил шансы Трампа на победу после покушения

      Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше