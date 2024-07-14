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23:54, 14 июля 2024Спорт

Сборная Испании выиграла Евро-2024

Сборная Испании победила Англию со счетом 2:1 и выиграла Евро-2024

Фото: Reuters

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года, проходящий в Германии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче команда одержала победу над Англией. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Берлине и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый мяч на 47-й минуте забил полузащитник Нико Уильямс. На 73-й минуте счет сравнял хавбек Коул Палмер. На 86-й минуте гол забил полузащитник Микель Ойарсабаль.

В полуфинале испанцы обыграли французов. Англичане оказались сильнее голландцев.

Сборная Англии ни разу не становилась победителем чемпионата Европы. В последний раз англичане проиграли в решающем матче итальянцам в серии пенальти. Испания стала четырехкратным чемпионом Европы.

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      Анастасия Борисова
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