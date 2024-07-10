Сборная Англии вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии победила Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии одержала победу над национальной командой Нидерландов и вышла в финал чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Первый мяч на седьмой минуте забил полузащитник голландцев Хави Симонс. На 18-й минуте нападающий Харри Кейн реализовал пенальти и сравнял счет. На 90-й минуте вывел англичан вперед нападающий Олли Уоткинс.

В финале сборная встретится с Испанией. Испанцы в 1/2 финала турнира оказались сильнее французов — 2:1.

Сборная Англии ни разу не становилась победителем чемпионата Европы. Команда участвовала в 10 из 16 турниров начиная с 1968 года. Лучшим результатом является выход в полуфинал в 1968, 1996 и 2020 годах. В последний раз англичане проиграли в решающем матче итальянцам в серии пенальти.