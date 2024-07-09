Сборная Испании обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании победила Францию и первой вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинальном матче чемпионата Европы 2024 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 июля, и завершилась победой испанцев со счетом 2:1. На девятой минуте отличился француз Рандаль Коло Муани. Еще в первом тайме испанцы сначала восстановили равенство усилиями Ламина Ямаля, а затем вышли вперед после гола Дани Ольмо.

Соперника по финалу сборная Испании узнает в среду, 10 июля. В этот день во втором полуфинале Англия сыграет с Нидерландами.

Финальная встреча Евро-2024 состоится в Берлине. Прошлое континентальное первенство выиграла сборная Италии.