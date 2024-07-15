Алексей Кудрин остался советником в российском «Яндексе»

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин продолжит работу в российском «Яндексе». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кудрин отметил, что после завершения сделки с Yandex N.V. 100 процентов компании принадлежат российским акционерам. «Останется только один "Яндекс", торги бумагами которого под тикером YDEX стартуют на Мосбирже 24 июля», — сказал он. «А я остаюсь советником компании», — отметил экономист.

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Он объявил о своем переходе в «Яндекс» 5 декабря 2022 года. Тогда Кудрин рассказал, что на должности советника по корпоративному развитию займется разработкой корпоративной структуры холдинга, «которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

Ранее пресс-служба МКПАО «Яндекс» сообщила, что нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Зарубежное юрлицо может переименоваться в Nebius Group.