Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса»

Нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса»

Нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. Об этом сообщает пресс-служба МКПАО «Яндекс».

Как отмечают представители компании, до 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Зарубежное юрлицо может переименоваться в Nebius Group, этот вопрос должны согласовать акционеры.

Основным владельцем «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Торги акциями фирмы начнутся 24 июля под тикером YDEX. Компания продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления.

В конце января глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что контроль над 99,999 процента ценных бумаг основного юридического лица компании в России получила МКАО «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.