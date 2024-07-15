Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 15 июля 2024Экономика

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса»

Нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. Об этом сообщает пресс-служба МКПАО «Яндекс».

Как отмечают представители компании, до 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Зарубежное юрлицо может переименоваться в Nebius Group, этот вопрос должны согласовать акционеры.

Основным владельцем «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Торги акциями фирмы начнутся 24 июля под тикером YDEX. Компания продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии и технологии искусственного интеллекта, автономный транспорт и другие перспективные направления.

В конце января глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что контроль над 99,999 процента ценных бумаг основного юридического лица компании в России получила МКАО «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

      Москвичей призвали не гадать на ромашках

      «Большая проблема с комбригом». Бригаду ВСУ проверят после сообщений о крупных потерях

      Пугающие облака-воронки зависли над российским регионом

      Ведущая Первого канала посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность страны

      В Венгрии заявили о предвидении Трампом попытки покушения

      Не поступивший в колледж российский подросток сделал коктейли Молотова для мести

      Назван самый выгодный формат отдыха в Анапе

      Почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов

      Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше